Was heißt künstliche Beatmung für Covid-Patienten?

„Krone“: Wannmüssen Covid-19-Patienten beatmet werden?

Bernd Lamprecht: Prinzipiell ist bei der Coronavirus-Erkrankung sehr häufig die Lunge betroffen, dort entstehen Entzündungsreaktionen, das heißt, es kommt zu Veränderungen im Bereich der Lungenbläschen. Und dann ist das Organ nicht mehr so gut in der Lage, seiner Aufgabe der Atmung nachzukommen. Also Sauerstoff aufzunehmen und CO2 abzugeben.