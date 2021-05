Kärntner Internet-Betrüger nach 6 Jahren erwischt

Der Kärntner verkaufte im März 2015 auf einer Verkaufsplattform mehrere Netzteile und Grafikkarten, unter anderem an ein Opfer in Rohrbach, lieferte diese aber nicht. Zur Anmeldung bei der Plattform und eines Online-Bankkontos verwendete er gefälschte und fremde Ausweise. So stahl er in einer Diskothek eine Handtasche mit Reisepass. Diesen und einen ebenfalls entwendeten und verfälschten Führerschein nutzte er für seine Betrügereien.