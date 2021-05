Weitere Gräber der Napoleon-Schlacht gefunden

In der Vorwoche jährte sich der Todestag Napoleons zum 200. Mal. Bei Erdbauarbeiten nahe der Bernhardinerallee in der Seestadt Aspern (22. Bezirk) wurden erneut Knochen gefunden, die sich als Reste von Soldatengräbern der Schlacht von Aspern am 21./22. Mai 1809 herausstellten. Die österreichischen Truppen unter Erzehrzog Karl I. fügten dem französischen Kaiser und seiner Armee die erste bedeutende Niederlage zu. Nach der archäologischen Bergung förderte die erste wissenschaftliche Auswertung viele interessante Details zu Tage.