Michael Patrick Kelly: Emotionale Worte an Fans

Fans nahmen Anteil

Bei seinen Fans traf der ehemalige „Sing meinen Song“-Star nicht nur mitten ins Herz, sondern konnte sich auch über deren Verständnis freuen. „Ich wünsche alle Kraft, die du brauchst, und lass dir bitte Zeit, bis du so weit bist“, kommentierte ein Fan. „Wir sind in Gedanken bei euch“, fügte ein weiterer hinzu. Schon zuvor hatten die Fans des Musikers viel Anteil am Tod von Barby gezeigt, wie Michael Patrick Kelly in seiner Insta-Story unter Beweis stellte. Dort veröffentlichte der Star nämlich einen Teil der zahlreichen Beileidsbekundungen, die er in den letzten Wochen erhalten hatte.