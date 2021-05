Mutter von Marija im TV: „Versuchte sie zu retten“

Nach dem Mord an ihrer Tochter Marija Ende April haben die Eltern im Fernsehen erstmals über die Vorgeschichte der schrecklichen Tat gesprochen. In der Sendung von Corinna Milborn auf Puls 24 erzählten sie über die Angst, die Marija vor dem Vater ihrer Kinder und späteren mutmaßlichen Mörder hatte: „Er ist ein Mensch, vor dem musst du Angst haben“, so Vater Borivoje. „Marija wollte nicht, dass es vollends eskaliert.“