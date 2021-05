Vermisster (37) dehydriert in Ferienhaus entdeckt

Die Geschichte um das mysteriöse Verschwinden des Mannes galt als ein Kriminalrätsel, das nun ein glückliches Ende nimmt: Wie die Polizeiinspektion Nenzing berichtet, wurde der Abgängige in einem stark unterernährten und dehydrierten Zustand in einem Sessel in einem Ferienhaus im Nenzinger Himmel aufgefunden. Nach Aussage der Polizei, hatte sich der 37-Jährige von seinem Wohnhaus in Nenzing bis ins Gamperdonatal - rund 15 Kilometer - durch den ein Meter hohen Schnee gekämpft.