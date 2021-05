Nach Unfall in Velden: Geldstrafe für Promi-Sohn

Für Aufsehen hatte vor gut einem Jahr ein Unfall am helllichten Tag in Velden in Kärnten gesorgt: Ein Lenker, Sohn eines Wörthersee-Promis, hatte mit seinem Luxus-Mercedes andere Fahrzeuge gerammt - Unfallursache soll überhöhte Geschwindigkeit und Drogenrausch gewesen sein. Vor Kurzem gab es dafür am Bezirksgericht Villach die Quittung.