Mann ersticht Töchter (4 & 5) der Lebensgefährtin

Muttertagsdrama in Deutschland: In einer Wohnung in der Stadt Essen hat die Polizei Sonntagfrüh drei Leichen entdeckt. Ein 32-jähriger Mann soll erst die zwei Kinder, vier und fünf Jahre alt, seiner Lebensgefährtin und dann sich selbst getötet haben. Die Mutter der Mädchen hatte die Wohnung nach einem Streit verlassen und offenbar bei Bekannten übernachtet. Als sie in der Früh zurückkehrte, war die Wohnungstür versperrt und die Frau alarmierte die Polizei.