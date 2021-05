Böhmermann, Kurz und „Ösi-Garch“ Benko

„Was uns hier in Deutschland noch droht, ist in Österreich längst Realität“, ist Jan Böhmermann am Freitagabend in sein „Kurz-Special“ gestartet. In seiner ZDF-Satireshow „Magazin Royale“ blieb zwar die angekündigte Blümel-„Bombe“ aus, dafür zog er Österreichs Kanzler, aber auch Kaufhausjongleur Rene Benko und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gehörig durch den Kakao. Was dem deutschen Zuschauer wohl den einen oder anderen Schmunzler entlocken konnte, dürfte in Österreich vermutlich für weniger Lacher gesorgt haben.