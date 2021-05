Mandy Capristo teilt Liebesglück mit ihren Fans

Ihr Liebesleben hielt Mandy Capristo nach der öffentlichen Beziehung mit Kicker Mesut Özil vor sieben Jahren streng geheim - bis jetzt. Denn nun scheint die Sängerin so verliebt zu sein, dass sie ihre Liebe nicht länger versteckt halten möchte. Zum Geburtstag ihres Schatzes veröffentlichte die 31-Jährige nun einen süßen Schnappschuss in Schwarz-Weiß, der sie in inniger Umarmung mit ihrem Freund und ihrem Mops zeigt.