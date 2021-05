Trend weiterhin positiv: 1333 Neuinfektionen Kopieren

Auf den Normalstationen wurden um 69 Corona-Patienten weniger behandelt, auf den Intensivstationen um 17 weniger in ganz Österreich. Einen leichten Anstieg gab es auf den Intensivstationen in Niederösterreich (plus drei Personen) und in der Steiermark (plus eine). Insgesamt werden derzeit 417 Covid-Erkrankte intensivmedizinisch betreut.