Elisabeth Gamauf: „Der Mix ist für mich wichtig“

Was hat Sie denn neben der Musik so an der Sportmoderation gereizt?

Ja, wie gesagt ich bin mit diesen beiden Steckenpferden aufgewachsen. Live-Fernsehen hatte für mich immer einen ganz besonderen Reiz: Interviews zu machen mit unberechenbaren Partnern. Weil die Emotionen einfach ein Wahnsinn sind nach einem Spiel. Und diese Emotionen nach Hause ins Wohnzimmer zu bringen für die, die nicht im Stadion sind, das fand ich immer eine spannende Herausforderung. Das kann hart sein, aber es ist meistens einfach cool.