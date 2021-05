„Car Mechanic Simulator 2021“: So wird geschraubt

Red Dot Games arbeitet an einer neuen Version des „Car Mechanic Simulator“, die 2021 erscheinen soll und einige Neuerungen ins Spiel bringt. In der Simulation übernimmt der Spieler eine alte Werkstatt, repariert dort 72 verschiedene Fahrzeuge und verdient sich so das Geld, um seine Werkstatt auf Vordermann zu bringen und aus einem bunten Fundus aus 4000 verschiedenen Autoteilen zu schöpfen. Auch eine Waschanlagen- und Raritäten-Komponente sowie verbesserte Grafik gibt es im Trailer zu sehen. Eine Demoversion steht bereits auf Steam zum Download bereit.