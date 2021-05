Star-Basketballerin droht mit Olympia-Boykott

Australiens Star-Basketballerin Liz Cambage scheint aus Protest gegen die mangelnde Gleichbehandlung von Sportlern in ihrem Heimatland sogar einen Olympia-Boykott der Tokio-Spiele in Erwägung zu ziehen. Die 29-Jährige von den Las Vegas Aces aus der US-Profiliga WNBA prangerte die mangelnde Diversität auf Werbebildern für die Sommerspiele an, so fehlten schwarze Athleten unter anderem auf einem Sponsorenfoto. Das Bild entspreche einem „weißgewaschenen Australien“, schrieb sie.