„Resident Evil Village“ im großen Launch-Trailer

Der achte Teil der altehrwürdigen Horror-Reihe „Resident Evil“ ist da. In „Village“ entführt Capcom den Spieler in ein düsteres Dorf in Europa, das von Werwölfen, Vampiren und anderen Monstern heimgesucht wird - und entfernt sich damit ein Stück weit von den Zombie-Wurzeln der 20 Jahre alten Serie. Auf welche Schrecken sich die Spieler in „Resident Evil Village“ gefasst machen müssen, zeigen die Entwickler im Launch-Trailer. „Village“ ist für den PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und Google Stadia erhältlich und kostet auf der Konsole 70, am PC 60 Euro.