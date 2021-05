Justin Theroux: „Wusste nicht mehr, wie ich heiße“

Der 49-jährige Hollywood-Star erzählte in der „Ellen DeGeneres Show“-Talkshow von dem dramatischen Unfall. „Da waren überall Leute um mich herum. Ich bin, denke ich auf jeden Fall für eine Zeit lang ohnmächtig gewesen. Über mir war eine Frau, die weinte und da waren zwei Männer, die meine Arme festhielten, damit ich meinen Kopf nicht anfassen konnte. Die Frau schrie mich an und fragte, wer sind Sie? Was ist Ihr Name? Was ist Ihre Telefonnummer? Sie versuchte, jemanden zu kontaktieren.“