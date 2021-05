Tod vorgetäuscht: Riesenpudel verriet Deutsche

Zweifel an Unfalltod

Der ehemalige Arbeitergeber der Frau hatte jedoch Zweifel an dem Unfalltod der 47-Jährigen und beauftragte in der Folge Privatdetektive, die sich auf die Suche machten. In sozialen Netzwerken stießen sie dabei tatsächlich auf eine heiße Spur: So fanden sich Hinweise, dass sich die Gesuchte eine falsche Identität zugelegt hatte und in Santa Ponca, im Südwesten der Baleareninsel, lebt.