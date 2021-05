Cash vs Karte - Wie zahlen wir in der Zukunft?

Schon seit Jahren ist die elektronische Zahlung, sei es mittels Bankomatkarte, Kreditkarte oder per App auf dem Smartphone auf dem Vormarsch. Die Corona-Pandemie verlieh auch der elektronischen Zahlung regelrecht einen Boost. Die Transaktionen mittels Bankomatkarte stiegen von 900 Millionen auf 1,1 Milliarden. Immer beliebter wird auch die Nutzung der kontaktlosen Zahlung mittels NFC. Nichtsdestotrotz hängen Österreicher noch immer am Bargeld. Eine neue Umfrage zeigt, dass 47 Prozent der Österreicher noch immer bevorzugt auf das alte Credo „Nur Bares ist Wahres“ setzen. Damit liegt Österreich weit über dem internationalen Schnitt von 30 Prozent. Die meisten Sorgen im Umgang mit den neuen Technologien ist der Schutz sensibler Daten. Wie steht unsere „Krone“-Community zu den neuen Zahlungsmöglichkeiten wie PayPal, NFC & Co? Wir freuend uns auf interessante Diskussionen.