Salzburg-Trainer Matt McIlvane positiv getestet

Salzburg-Trainer Matt McIlvane, für die bevorstehende A-WM Teamchefassistent der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft, ist zweimal positiv auf Covid-19 getestet worden. Die abschließenden Testspiele des DEB-Teams am Freitag und Samstag in Nürnberg gegen Weißrussland sollen trotzdem stattfinden. Es sei kein Spieler mit McIlvane in Kontakt gewesen, gab der deutsche Verband am Mittwoch bekannt.