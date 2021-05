Nach Kritik: Kalender-Revolution im Ski-Weltcup!

Der Vorschlag des Südtirolers wird nun am Sonntag im „Executive Board“ des Weltverbands FIS besprochen. Und hoffentlich - im Sinne eines fairen Kampfs um den Gesamt-Weltcup - auch abgesegnet. In diesem „Board“ sitzen allerdings die 15 Top-Alpin-Nationen, die in der Vergangenheit stets noch ihre Eigeninteressen in den Kalender boxen wollten.