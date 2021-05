Strandbad am Millstätter See hat neuen Pächter

Gute Nachrichten für Wasserratten am Millstätter See: Das Strandbad Spittal an der Drau startet am 1. Juni mit neuem Pächter und unter dem neuen Namen „Domi“ in die Sommersaison. Tom Lagger hat das Bad übernommen und bringt 20 Jahre Erfahrung im Gastro-Bereich mit. Geplant sind zahlreiche Aktionen wie kostenlose Badetage für Vereine mit Kinder- und Jugendgruppen, ein Hundetag und mehr. Viele weitere Strand- und Freibäder in Kärnten öffnen ihre Tore schon am 19. Mai.