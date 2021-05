Wörthersee-Bad Loretto öffnet als freier Seezugang

Jahrelang war der 1. Mai für Wasserratten rund um den Wörthersee ein Fixtermin: An diesem Tag sperren normalerweise die drei großen Strandbäder, die von den Stadtwerken Klagenfurt betrieben werden, auf. Nicht so aber im letzten und in diesem Jahr: Wegen der Anti-Corona-Maßnahmen bleiben die Bäder noch bis Mitte Mai gesperrt.