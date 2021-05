Bierwirt wird in U-Haft „engmaschig beobachtet“

„Wir observieren ihn gerade sehr engmaschig, wir sind schließlich während der U-Haft verantwortlich für seine Sicherheit“, erklärt Oberst Peter Hofkirchner von der Justizanstalt Josefstadt am Montagabend im „Krone“-Gespräch. Der als „Bierwirt“ bekannt gewordenen 42-jährige Hauptverdächtige ist nach seiner Verhaftung am Donnerstagabend im Bezirk Brigittenau auf der Krankenstation der Justizanstalt untergebracht worden, er gilt als gefährdet und steht dort unter „besonderer Beobachtung“. „Bei Menschen, denen solche Tathandlungen vorgeworfen werden, schauen wir besonders genau, wie sie sich verhalten, und wie sie in der ersten Zeit damit umgehen“, so Hofkirchner. „Je nach Verlauf passen wir unsere Maßnahmen dann an.“