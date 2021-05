NGO-Schiff mit 455 Migranten darf nach Italien

Das deutsche Rettungsschiff Sea-Watch 4 mit 455 Migranten an Bord ist in Richtung Sizilien unterwegs. Die italienischen Behörden wiesen der Crew nun Trapani westlich von Palermo als Landungshafen zu. „Unsere Gäste an Bord sind mitgenommen, aber glücklich, dass sie bald landen können“, twitterte die NGO am Montag.