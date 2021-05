Dreiste Spritdiebe zapfen seit Wochen Diesel ab

Bereits Serie an Coups

Dem Firmenchef reicht’s. Er erstattete Anzeige. Im Zuge dessen gab der geschädigte Unternehmer bei der Polizei an, dass es sich bereits um eine Serie an Spritdiebstählen handelt. Nur wenige Tage vor dem letzten Coup hatten vermutlich dieselben unbekannten Täter den Lkw im Schutz der Dunkelheit heimgesucht und 80 Liter Diesel erbeutet. Schon in der Nacht auf 3. März war ein derartiger Treibstoffdiebstahl verübt worden.