Galt als Mega-Talent: Ex-Profi jetzt Straßenkehrer

Mutter erkrankte an Leukämie

Gewichtsprobleme und eine mangelnde Einstellung waren der Hauptgrund für den Absturz des Rohdiamanten: „Ich war zu naiv und nicht reif genug fürs Geschäft. Ich wollte einfach nur Fußball spielen.“ Kurz nach der Vertragsauflösung in Wolfsburg erkrankte seine Mutter an Leukämie. Pannewitz zog sich zurück und verlor die Lust am Profifußball.