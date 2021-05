Stefan Pohl: „Bin glücklich arbeiten zu können“

Abläufe beim Dreh

Der erste Einsatz in seiner Rolle als Gerichtsmediziner war für Stefan Pohl am 14. April in Fußach. Von Mitte bis Ende Mai folgen dann noch zwei bis drei weitere Drehtage für die Reihe. „Es ist ja so, dass man beim Film immer die Location abdreht. Das heißt, es werden an einem Tag alle Szenen, die in der Rechtsmedizin spielen gefilmt. Dann kommen vielleicht noch zwei bis drei Drehtage am Tatort dazu“, erklärt der Schauspieler die Abläufe in der Branche.