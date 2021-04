Rumpler kämpft um Olympiaquali - vor Gericht

Boxer Marcel Rumpler will gegen seine Nichtnominierung für die Olympia-Qualifikation von 4. bis 8. Juni in Paris mit einer einstweiligen Verfügung vorgehen. Das bestätigte der Anwalt des Niederösterreichers am Freitag. Mit Aleksandar Mraovic wurde ein anderer Athlet laut Angaben des Österreichischen Boxverbandes (ÖBV) für das Paris-Turnier nominiert, nachdem er gewisse Bedingungen erfüllt habe. Fest steht: Es rumort gewaltig in der Box-Szene.