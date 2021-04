Landeshauptmann zu Gast: Neues „Reisezeit“-Magazin

Urlaub im eigenen Land, schätzen, was direkt vor der Haustüre liegt - ein Tipp von einem, der es wissen muss. Bei einem Besuch in der „Krone“-Redaktion in Eisenstadt durfte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil schon vorab die druckfrische Liebeserklärung an das Burgenland in Händen halten.