Treibach holt Walzl! KFV-Cup wird nicht gespielt

Bis zum letztmöglichen Spieltermin am 4. Juli wird’s eng – daher wird Mitterdorfer in der Sitzung am Samstag beschließen, den KFV-Cup heuer nicht mehr auszutragen: „Manche hätten so zu viele Spiele in zu kurzer Zeit – das ist kaum machbar.“ Damit wären Stand jetzt Regionalligist Spittal, Liga-Meister Treibach sowie der Zweite (derzeit Dellach/G.) und Dritte (St. Jakob/Ros.) für den ÖFB-Cup qualifiziert. Die Nachtragsspiele steigen – hier geht’s noch in sechs Ligen (UL Ost, UL West, 1.…A, 1. D, 2. B, 2. D) um Titel bzw. um den Aufstieg.