US-Privatschule stellt keine Geimpften an

Die Centner Academy in Miami hat vor Kurzem das Personal in einem wirren Schreiben gebeten, nicht „an dem Experiment“ teilzunehmen. Es gebe noch nicht genügend Informationen über die Gefahren der neuen Impfstoffe. So gebe es zahlreiche Berichte über „negative Auswirkungen“ auf Nicht-Geimpfte, wenn sie Kontakt zu Immunisierten haben. „Zahlreiche Frauen berichten über unregelmäßigere Perioden, starke Blutungen und sogar Fehlgeburten“, zitierten US-Medien aus dem Brief.