Digitale Visitenkarte statt Zettelwirtschaft

Datenschutz garantiert

Damit verbunden ist eine Zettelwirtschaft für die Betriebe sowie Ausfüllpflichten für die Gäste. In Eisenstadt will man daher auf eine digitale Lösung in Form eines einheitlichen Registrierungssystems setzen. Die Besucher müssen nur einmalig via Smartphone, über das Internet oder bei der Bürgerservicestelle einen QR-Code erstellen lassen. Dieser dient dann als „digitale Visitenkarte“ und wird bei jedem Besuch gescannt.