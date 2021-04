Garage nach Flämmarbeiten in Feuer aufgegangen

Am Mittwoch gegen 9 Uhr führte ein 53-jähriger St. Veiter auf seinem Firmengelände in der Herzogstadt Flämmarbeiten am neuen Holzzubau der Garage durch. Zirka drei Stunden später kam es auf der Ostseite des Gebäudes zu einem Brand. Die dort gestapelten Holzpaletten sowie die Eternit-Wellbleche entzündeten sich und die Flammen breiteten sich in weiterer Folge in Richtung Holzunterseite des Daches aus.