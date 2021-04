DFB startet Verhandlungen mit Bayern und Flick

Der Deutsche Fußball-Bund wird in Sachen neuer Teamchef in Verhandlungen mit Hansi Flick und den FC Bayern gehen. Das teilte der DFB am Dienstag mit. „Es ist bekannt, dass Hansi Flick beim DFB eine große Wertschätzung genießt und ein hervorragender Kandidat als Bundestrainer ist. Wir können bestätigen, dass wir vor diesem Hintergrund nun auch Gespräche mit Hansi Flick und den Verantwortlichen des FC Bayern führen werden“, teilte der Verband mit.