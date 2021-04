Gemeinde Kleinzell hat wieder einen Nahversorger

Self-Checkout

Mit dem Self-Checkout startet auch ein österreichweit einzigartiges Pilotprojekt. Dabei verkürzt die Selbstbedienungskasse nicht nur die Wartezeit für Kunden, sondern ermöglicht den Einkauf außerhalb der Öffnungszeiten. Hierfür wird die Bankomatkarte registriert und fungiert als Zutrittskarte. „Das ist in einem Geschäft mit Vollsortiment in dieser Größe in Österreich die erste Kassa in dieser Form“, sagt Geschäftsführer Franz Höglinger.