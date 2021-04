Polizei warnt eindringlich vor falschen Beamten

Das erste Opfer, eine 90-jährige Frau aus Eisenstadt, wurde letzte Woche von einem noch unbekannten Mann angerufen. Dieser gab an, dass sich die Frau auf einer Liste mit möglichen Einbruchsopfern befinde und daher Wertgegenstände sowie Bargeld an die Polizei übergeben soll. Einem Tag nach dem Telefonat übergab die Frau schließlich mehrere Tausend Euro an eine vermeintliche Polizistin.