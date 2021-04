FP will in Oberösterreich wieder Zweiter werden

Junge Mühlviertlerin

Auf Platz zehn, also mit realistischen Chancen auf den Einzug in den Landtag, befindet sich Stefanie Hofmann aus dem Bezirk Rohrbach. Haimbuchner bezeichnet die 1994 geborene Mühlviertlerin als „Zukunftshoffnung“, die in ihrer Heimatgemeinde Klaffer mit guten Ergebnissen bei diversen Wahlen aufzeigen konnte.