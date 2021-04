Vergebliches Warten auf Kreuzfahrt-Anzahlungen

Eine Kreuzfahrt hatte Familie E. im Oktober 2019 in der Filiale von Kreuzfahrtsafari in Wien gebucht. Stattfinden sollte die Reise im September 2020, angezahlt hatten die Niederösterreicher 1608,60 €. Als Veranstalter auf der Reisebestätigung angeführt ist die Reisedienst Gerhart Kaiser GmbH. Mitte August wurde die Schiffsreise abgesagt. Familie E. hatte die Erstattung der Anzahlung erwartet, hat die Rechnung aber ohne die Firmen gemacht. Denn Reisedienst Kaiser verwies an Kreuzfahrtsafari - und umgekehrt. Der Fall ist einer von vielen bei der Ombudsfrau.