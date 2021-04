„Sollten unsere Fußmuskulatur mehr entspannen!“

Fersensporn

Übergewichtige, aber durchaus auch sportliche Personen, wie Läufer, leiden häufig unter stechenden Schmerzen an Fußsohle oder Fersenbein. Verkürzungen der Wadenmuskeln bzw. Achillessehne führen zur Überbeanspruchung der Plantarfaszie (Sehnenplatte an der Unterseite des Fußes).Diese sorgt als wichtige Stütze des Fußgewölbes dafür, dass es seine natürliche Längswölbung beibehält und nicht abflacht. Als Reaktion auf die Überlastung lagert der Körper zum Schutz knöchernes Material im Bereich der Sehnenfasern ab. Diese als Fersensporn bezeichneten Verkalkungen müssen nicht zwangsläufig Beschwerden verursachen und bleiben lange unbemerkt. In Folge kann es zu Entzündungen der Plantarfaszie und mitunter starken Fersenschmerzen kommen.