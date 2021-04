Jüdin ermordet, kein Prozess: Massive Proteste

Die brutale Tötung einer 65-jährigen Jüdin in Paris kommt nicht vor Gericht: Der Täter, ein muslimischer Nachbar der Frau, gilt wegen einer Psychose infolge von Drogenkonsum als schuldunfähig. Dies hat am Mittwoch der französische Kassationshof entschieden. Seither wird gegen den Spruch protestiert. Am Sonntag gingen Zehntausende Menschen in Paris und in anderen Metropolen auch in anderen Staaten auf die Straße, um gegen die Entscheidung zu protestieren.