Siebenkampf: Lagger starke Fünfte in Lana

Nur zweimal warf sie in ihrer Karriere bisher weiter - im Vorjahr mit 50,32 m in Eisenstadt und 2018 mit 49,26 m in Andorf. Mit 48,88 m belegte sie in Lana in dieser Disziplin den dritten Platz und rückte dadurch im Klassement erstmals an diesem Wochenende auf den vierten Platz vor. Im abschließenden 800-m-Lauf lief sie sogar teils an der Spitze, riskierte alles. „Die ersten 650 m waren sehr gut. Dann bin ich aber auf den letzten 100 m fast gestanden.“ So kam sie auf 2:15,74 und fiel noch auf den fünften Gesamtrang zurück.