Familie und Fans erweisen Rapper DMX letzte Ehre

Zwei Wochen nach dem Tod von US-Rapper DMX haben Angehörige, Fans und Kollegen am Samstag mit einer Parade und einer Trauerfeier in New York dem Musiker Tribut gezollt. Die Zeremonie in der Eventhalle Barclays Center wurde in den Social-Media-Kanälen des Künstlers live übertragen. Ein roter Sarg stand auf der Bühne.