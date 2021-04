Am Waldcampus in Traunkirchen wird selbst getestet

Pünktlich am Samstag, um 7 Uhr früh, startete am Waldcampus in Traunkirchen das Pilotprojekt für die Aktion „Oberösterreich testet“. Die Abnahme der Nasenbohrer-Probe erfolgt selbstständig unter Aufsicht. „Das kann eine Möglichkeit sein, um mit dem Testen noch mehr in die Breite zu kommen. Diese Tests sollen auch bei den Öffnungsschritten anerkennt sein“, erklärt LH-Stellvertreterin Christine Haberlander.