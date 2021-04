DNA an FFP2-Maske überführte in Linz Handyräuber

Treffer in Tschechien

Die Beschreibung brachte nichts, doch die Analyse des Mund-Nasen-Schutzes den Durchbruch. Es gab Genspuren des Maskenträgers, die Daten landeten im Polizeicomputer. In Österreich tat sich nichts, beim internationalen Abgleich blinke es in Tschechien rot auf. Hier war der Slowake, der jetzt in Linz lebt, angefallen. In seiner Wohnung fanden Polizisten die gemusterte Jeans, die der Täter beim Überfall getragen hatte. Der Slowake gestand, Drogenkonsum führte aber zu Erinnerungslücken - Haft.