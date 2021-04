Schwammerl und Wild noch immer radioaktiv belastet

35 Jahre nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl sind die Auswirkungen in Österreich noch immer messbar. So ist in Schwammerl und Wildfleisch weiter radioaktives Cäsium-137 zu finden, berichtete am Samstag das Gesundheitsministerium. Grundsätzlich können diese Lebensmittel zwar weitgehend unbedenklich gegessen werden, es gibt aber Empfehlungen, was Eierschwammerl, Maronenröhrlinge und Wildfleisch betrifft.