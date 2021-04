Tschernobyl: Böden und Pilze strahlen weiter

Das strahlende Vermächtnis verfolgt uns bis heute, wie neue Messungen der Strahlenbelastung durch das Umweltbundesamt bestätigen (siehe Karte oben). „Die höchsten Cäsium-137-Werte verzeichnen Gebiete in Oberösterreich, Kärnten, Salzburg und in der Steiermark“, so das Fazit der Forschung.