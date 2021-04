In diesen Fällen sagen wir Danke!

Hotel reagierte nach Storno menschlich

Auf einen Urlaub am deutschen Chiemsee kommenden Sommer hatten sich Elisabeth P. und ihr Mann gefreut. Da Herr P. wegen einer Krankheit auf den Rollstuhl angewiesen ist, hatte die Leserin ein barrierefreies Zimmer in einem Hotel gebucht. Leider stürzte der Pensionist kürzlich schwer. Frau P. sah sich gezwungen, den Urlaub wieder zu stornieren. Da sie eine Frühbucherrate gewählt hatte, wurden ihr 80% der Kosten in Rechnung gestellt. „Der Zustand meines Mannes hat sich drastisch verschlechtert, dass er nicht in der Lage ist, den Urlaub anzutreten“, so die Wienerin verzweifelt. Auf Anfrage hat das Yachthotel Chiemsee menschlich reagiert. In Kulanz wird das Zimmer kostenfrei storniert.