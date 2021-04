Heute ist Welttag für Versuchstiere

Am 24. April wird weltweit an Tiere gedacht, die für Tierversuche missbraucht werden. Andere Länder haben konkrete Ausstiegspläne aus der Versuchsindustrie erarbeitet, Tierexperimentatoren in Österreich haben Narrenfreiheit. Unter anderem in Villach erinnerten Aktivisten dieser Tage an Tiere, die völlig unnötig gequält werden.