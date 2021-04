Der „Tischlein-deck-dich“-Einbrecher aus Dornbirn

Kuriosen Besuch erhielt ein Ehepaar am frühen Dienstagmorgen in seiner Wohnung in Dornbirn. Ein 40-jähriger Obdachloser hatte sich Zugang zur Wohnung verschafft, was nicht schwer war, da die Eingangstüre nicht abgesperrt war. Er wanderte ziellos durch die Räume, bis der Hausherr ob der Geräusche aufwachte und Nachschau hielt. Dieser staunte nicht schlecht, als er den Fremden im Wohnzimmer erblickte.