Positive Entwicklung in Spitälern setzt sich fort

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Freitag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 2329 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Zum Vergleich: Am Freitag vor einer Woche waren es 2416 neue Corona-Fälle. Positive Nachrichten gibt es erneut aus den Spitälern des Landes: Sowohl auf den Normal- als auch auf den Intensivstationen gehen die Patientenzahlen zurück.